Ukrudtsbekæmpelse tog overhånd: Lade brændt ned ved Haderslev

Lørdag klokken 15.24 måtte brandvæsenet rykke ud til en gårdbrand nær Haderslev, hvor en person på ejendommen havde været i gang med en ukrudtsbrænder.

- Jeg ved ikke, hvordan det gik med ukrudtet, men der var i hvert fald en lade, der brændte ned, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi, Ivan Gohr Jensen.

Vedkommende er nu sigtet efter beredskabsloven for uforsvarlig omgang med åben ild, hvilket kan give bødestraf. Hverken dyr eller mennesker kom til skade ved branden, hvor en lade altså udbrændte helt.

Ifølge beredskabsstyrelsen rykkede brandvæsenet ud til flere end 1.161 brande, som opstod på grund af uforsigtighed ved brug af ukrudtsbrændere fra 2013-2017. Alene sidste år var ukrudtsbrændere skyld i mindst 286 brande på landsplan. Se gode råd fra Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen herunder.

Sikkerhedsstyrelsen og beredskabsstyrelsens gode råd til ukrudtsbrænding

Ukrudt skal svitses, ikke brændes

Ukrudtet skal ikke brændes væk – men kun have flammebehandling i meget kort tid.

Når det svitses, ødelægges cellevæggene i bladene, og planten dør i løbet af få dage. Flerårigt ukrudt, græsser og planter med et stort rodnet skal have turen flere gange. Man bør behandle anden gang allerede fire dage efter første behandling. Det er bedst at flammebehandle om foråret og sent om efteråret.



Hav en vandslange eller andet tæt på, som du kan slukke en eventuel brand med

Hurtig indsats begrænser skaderne. Hvis du opdager en brand tidligt kommer du meget langt med en spand vand, en haveslange, pulverslukker eller lign.



Husk god afstand til bygninger, biler og hække

Sørg for god afstand til bunker af tørre blade og andet let antændeligt materiale, eller fjern det først.



Brug ikke brænderen nær bygninger, buske og biler, og lad altid flammen pege væk fra disse genstande. Hold øje med flammen hele tiden og forlad aldrig en tændt brænder.

Lad ikke børn eller husdyr komme i nærheden af en tændt eller varm brænder.



Tjek efter, at du ikke efterlader gløder, når du er færdig

Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.

Efterlad ikke en varm brænder i nærheden af brandbare ting. Tjek de flammebehandlede områder et par gange, når du er færdig med arbejdet. Brand kan opstå i lang tid efter du har været igang med ukrudstbrændere. Uforsvarlig omgang med ild kan straffes med bøde efter beredskabsloven. Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, bør du afmontere gasflaske eller gasdåse.



Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder

En efterladt ukrudtsbrænder er meget varm. Man kan brænde sig på den. Hvis man puffer til den, kan den komme i kontakt med et antændeligt materiale og starte en brand.



Afmonter gasbeholderen efter brug og gem brænderen væk, så børn ikke får fingre i den

Ved at afmontere regulatoren sikrer du dig mod gaslækage, som kan medføre eksplosion eller brand.



Ukrudtsbrænderen skal være DG-mærket

Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de forhandles i Danmark. Så hold øje med mærkaterne.



Hvis uheldet er ude, ring 1 1 2



Kilde: Brand og Redning Sønderjylland