Vejstrid i hårdknude: Ulovlig vej forbliver lukket

Den ulovlige Skovgårdsvej mellem Vejen og Askov har nu været spærret med sand og halmballer i en lille uge, men der er ikke udsigt til nogen opblødning i striden.

- Jeg åbner ikke vejen, før kommunen finder en løsning.

Så kort og kontakt lyder meldingen fra landmand Martin Lund Madsen, der nu i en lille uge har spærret en nyanlagt vej mellem Vejen og Askov med bunker af sand og store halmballer.

Martin Lund Madsen har allerede brugt mere end tre millioner kroner på advokater i forbindelse med striden, som Højesterret i slutningen af september afgjorde til landmandens fordel.

Ulovlig vej

Ekspropriationen af jorden til den kommunale vej er ulovlig - og dermed er Martin Lund Madsen i sin gode ret til at lukke vejen for trafik. Det har flere juridiske eksperter slået fast.

Vejens borgmester Egon Fræhr har i denne uge holdt møde med Martin Lund Madsen, men det førte ikke til noget resultat.

Borgmesteren oplyser til TV SYD, at han vil orientere byrådsmedlemmerne om situationen på tirsdag, men har derudover ikke yderligere kommentarer.

Udsalg på knust asfalt

Martin Lund Madsen er klar til at gå hele vejen, som han siger - og han har oven i købet en plan B på vej. Han ønsker ikke at løfte sløret for, hvad planen konkret går ud på, men han har tidligere med et smil på læben talt om at holde juleudsalg af knust asfalt på borgmesterens konto.

Landmanden understreger, at jorden under vejen er hans, men han vil ikke svare på, om han selv kan finde på at brække asfalten op og fjerne den.

Lukningen af vejen er blevet mødt med sympati fra mange sider, og Martin Lund Madsen siger, at han fortsat oplever stor opbakning til forsvaret for den private ejendomsret.

SAGEN SKOVGÅRDSVEJ KORT I 2012 skulle Banedanmark elektrificere togstrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg. Det krævede blandt andet, at man ændrede på den eksisterende bro ved Askov øst for Vejen. Broen var nemlig for lav til, at der var plads til at hænge ledningerne til toget op. Vejen Kommune besluttede at bygge en ny og højere bro ni hundrede meter længere mod øst. Da kommunen samtidig havde planer om, at der skulle bygges en vej på stedet, som krævede, at man kunne køre over jernbanen. Den nye vej - Skovgårdsvej - skulle også gå gennem Martin Lund Madsens marker. Vejen Kommune besluttede sammen med Banedanmark, at bruge elektrificeringsloven, som Banedanmark anvendte til broen, til også at ekspropriere jorden til den nye vej. Vejen Kommune, Banedanmark og Trafikministeriet godkendte den endelige plan. Det ville landmand Martin Lund Madsen ikke finde sig i. Sagen gik i byretten, landsretten og højesteret, hvor han fik medhold i, at elektrificeringsloven ikke kunne bruges til at inddrage hans jord til en kommunal vej. Det er ulovligt. Martin Lund Madsen ejer igen den jord, hvor vejen ligger på. Martin Lund Madsen har tilbudt kommunen at købe markerne for 21 millioner kroner, men det afviser kommunen. De mener, at landmanden har fået en passende erstatning på godt to millioner kroner af Banedanmark. Mandag den 22. oktober spærrer Martin Lund Madsen vejen med bigballer og sand. Han vil have Vejen Kommunen enten køber jorden eller fjerner vejen fra hans jord. Se mere

- Jeg modtager hver dag 8-10 opmuntrende mails med opfordring om at stå fast, og overalt, hvor jeg færdes, bliver jeg stoppet af mennesker, der støtter kampen, siger Martin Lund Madsen til TV SYD.

Landmanden har iøvrigt hyret den tidligere konservative minister Lars Barfoed som rådgiver i den aktuelle strid.

Vejen Kommune har besluttet, at gennemføre ekspropriationen en gang til - denne gang med hjemmel i Vejloven, som er den lov, der ifølge Højesteret kan finde anvendelse i sagen.

Den første ekspropriation skete i henhold til Lov om Elektrificering, men det var altså ulovligt, fastslog Højesteret.