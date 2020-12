Ulrich blev mobbet i folkeskolen – nu er han dobbelt europamester

Passion for drinks

Den danske underviser på barskolen i Grækenland tilbød efterfølgende Ulrich Steffensen et job som bartender på hans nye vinstue No. 14 i Vejle. Det takkede Ulrich ja til, og så gik det stærkt med interessen for drinks.

- Jeg nørdede virkelig meget i drinks. Det var næsten en livsstil. Alt handlede om drinks, fortæller han.

Men han savnede nogle at dele sin passion med. Derfor begyndte han at deltage i konkurrencer. Han vandt den første konkurrence for elever, som han stillede op i.

Derefter blev han sendt til Frankrig, hvor han skulle deltage i en konkurrence for Danmark. Han var afsted med præsidenten for den danske bartenderforening og flere andre.

- Her gik det op for mig, at der var en hel forening for bartendere, så det var meget nice.

Ulrich Steffensen blev nummer seks i kategorien for elever fra hele verden. Han havde nu fået blod på tanden og deltog efterfølgende i mange konkurrencer herhjemme og flyttede en overgang også til København for at nørde endnu mere i bartenderlivet.

Han øvede om formiddagen, inden han skulle på arbejde, så når hans mor vågnede efter natarbejde på en fabrik ved middagstid, var der linet op med spændende cocktails.

- De var ikke alle lige gode, for det var jo eksperimenter, men hun var sød til at give et praj om, hvad der var godt og mindre godt, smiler han.