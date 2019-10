Ulrik og hele familien rejser Europa rundt med deres mini-traktorer

Traktorpulling, eller traktortræk kalder nogen det også, er en sport på mange niveauer. Lige fra de store traktorer på flere ton til modeller, der kun er en tiendedel i størrelse og endnu mindre i vægt. Netop mikroerne dystede lørdag om europamesterskabet i Ribe.

En af deltagerne var Ulrik Pilgaard fra Bredebro. Han og resten af familien var troppet op til mesterskabet i A. P. Jørgensens maskinhandel, hvor de små traktorer dystede i samme haller som til daglig ellers kun huser landbrugsmaskiner i normal størrelse.

- For mig startede det med, at jeg manglede en hobby med min søn, fordi han skulle væk fra computeren. Først fik han en, og så skulle jeg også have en, fortæller han til TV SYD.

EM i micro pulling fandt lørdag sted i Ribe. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Siden har både datteren og kæresten også anskaffet sig en mini-traktor, og sønnen har i dag sågar to af slagsen. Alt i alt er der fem traktorer i familien.

- Det er efterhånden et helt familieforetagende. Vi rejser hele Europa rundt med dem, fortæller Ulrik Pilgaard.

For første gang nogensinde var der europamesterskaber i micropulling i Danmark. Micropulling er traktortræk for de helt små modeller. Deltagere fra Tyskland, Holland, Norge og Danmark konkurrerede om at være bedst til at trække vognen længst muligt.

