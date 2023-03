Ultraløber fra Kolding har lige vundet ekstremløb - nu er hun tilbage i motionscenteret

Det er under en uge siden, at ultraløberen Kristina Schou Madsen fra Kolding vandt ekstremløbet 'Ice Ultra' ved polarcirklen, og mens fodboldlandsholdet i 80erne kæmpede 'i røg og damp for Danmark', så kæmpede Kristina Schou Madsen i isånde og minusgrader - mest for sig selv og mod naturen.

Hun besejrede både mandlige, kvindelige modstandere, naturen og arrangørerne, da hun vandt løbet før der overhovedet var stillet en målstreg op. Her nogle dage senere skulle man tro, at den kolde ultraløber ville ligge hjemme på sofaen i afslappende positur og måske se den nye sæson af Jysk for Begyndere på TV SYD Play.

Men nej. Vi finder Kristina Schou Madsen i det lokale fitnesscenter i Kolding, og den fysiske tilstand er overraskende god.

- Benene har det bare 'tip-top'. Det er herligt, siger Kristina Schou Madsen med stort overskud i stemmen, mens hun giver den gas på løbebåndet.