Ulykkesramt togovergang bliver lukket næste år

Efter planen skulle alle usikrede togovergange være sikret inden udgangen af 2018.

Først i 2019 bliver togovergangen i Sig ved Varde lukket. Ifølge den oprindelige, politiske plan skulle den senest være lukket inden udgangen af 2018, men det når Banedanmark næppe.

- Efter den nuværende plan skal overgangen i Sig lukkes i 2019. Der er lagt en plan for at sikre de usikrede overgange i Danmark, og vi har allerede lukket mange af dem, sagde Banedanmarks trafikdirektør Peter Svendsen tirsdag til TV2.

Tirsdag blev to personer dræbt, da toget ramte en minibus på togoverkørslen.

Høringer tager tid

Allerede i januar 2009 vedtog Folketinget at give penge til, at Banedanmark kan sikre alle sine usikrede togovergange. Det skulle være sket inden udgangen af 2018, men det når Banedanmark altså ikke.

I nogle tilfælde skal vi ekspropriere og købe noget land. Det tager tid. Banedanmarks trafikdirektør Peter Svendsen om forsinkelser.

- I nogle tilfælde skal vi ekspropriere og købe noget land. Der er både borgere og naboer til banen, som skal høres, så det bliver en ordentlig proces. For vi vil gøre tingene ordentligt, men det tager desværre også et stykke tid, forklarer Peter Svendsen.

Signalprogram giver forsinkelser

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen kritiserer i dag Banedanmark for ikke tidligere at melde ud, at tidsplanen ikke holder. Denne kritik ønsker Banedanmark ikke at kommentere.

Men i Banedanmarks seneste anlægsstatus til Transportministeriet før nytår blev antydet, at der kunne komme forsinkelser:

”Banedanmark vil i den kommende tid afdække, hvordan forsinkelserne af signalprogrammet får konsekvenser for overkørselsprojektets tidsplan”.

