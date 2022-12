Stærkt underafkølet kvinde fundet i Vejle

Politiet afspærrede området som et muligt gerningssted og efterforsker nu, om kvinden har været udsat for en forbrydelse. Det fortæller vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi til Vejle Amts Folkeblad.

Kvinden blev kørt på hospitalet og var allerede ved middagstid i en markant bedre tilstand. Hun er blevet undersøgt for eventuelle tegn på en forbrydelse, men der foreligger på nuværende tidspunkt intet resultat.



- Hun kan intet huske af, hvad hun har lavet, siger Jørn Bystrup til Vejle Amts Folkeblad. Den manglende hukommelse har vist sig at være et svært udgangspunkt for efterforskningen.