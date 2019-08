Kolding Kommune i krise: Underskud på 190 millioner kroner

Knap halvvejs gennem året står Kolding Kommune med et underskud på 190 millioner kroner.

En mindre finanskrise er måske under opsejling i Kolding Kommune. I kommunens samlede budget for 2019 var der budgetteret med et mindre overforbrug. Men her lidt over halvvejs gennem 2019 ligger det overforbrug nu på hele 190 millioner kroner.

Samlet set ligger Kolding Kommunes budget for 2019 på knap 5,5 mia. kroner. Set i det lys forekommer 190 millioner kroner måske ikke af meget, men det er det, siger næstformand i Kolding Kommunes økonomi udvalg.

- Det overrasker mig, at det er så voldsomt. Det er ikke almindeligt, siger Søren Rasmussen.

Han ønsker dog ikke at pege på en mulig årsag til den økonomiske situation på nuværende tidspunkt, men henviser til, at sagen bliver gennemgået på tirsdag for byrådet, hvor der også skal drøftes, hvad der kan gøres.

Likviditeten i kommunen er truet

Det store overforbrug betyder ikke kun, at kommunen nu skal ud og finde de manglende 190 millioner kroner. Derudover så er kommunens egne mål for en sund økonomi også truet.

Hos Kolding Kommune har byrådet et mål om altid at have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 millioner kroner, så kommunen altid har en sund økonomi.

I 2019 forventes gennemsnitsbeholdningen at ligge på 242,2 millioner kroner. Men allerede fra 2020 forventes beholdningen at falde til 170 millioner kroner, som er under kommunens egne likviditetsmål.

Likviditet er et udtryk for ens betalingsformåen til at afholde løbende regninger.

Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen har ikke ønsket at give en kommentar til sagen her til aften.