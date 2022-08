Syd- og sønderjyske skoleelever vil helst lære om privatøkonomi

Til gengæld er kun 16 procent eller hver sjette af regionens ældste skolebørn optagede af, om de kommer ud af skolen med formel lærdom, som at kunne læse, regne og tale fremmedsprog, og det er langt færre end i resten af landet. At kunne læse, skrive, regne og tale fremmedsprog betragtes generelt ikke som top-vigtigt blandt landets skoleelever, men ingen andre steder er opbakningen til den formelle lærdom dog under 20 procent.



Bruge direkte i eget liv

Tallene alarmerer dog ikke Christian Engel Brund, der er engagementschef hos Alinea+.

- For mig viser tallene først og fremmest, at de ældste elever – både i Syddanmark og i resten af landet – er mest motiverede for undervisning, som de kan bruge direkte i deres eget liv, og det finder jeg i virkeligheden meget naturligt. For at fange deres interesse i undervisningen er det derfor vigtigt, at vi kan levere undervisningsmateriale, som de føler er relevant og som taler til dem, siger han i en pressemeddelelse.