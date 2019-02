Undervisningsministeren bevarer VUC Syd

Undervisningsministeren har besluttet at bevare VUC Syd i Haderslev som en selvstændig institution.

Undervisningsminister Merete Riisager, (LA), har besluttet at bevare VUC Syd som en selvstændig institution. Det oplyser Undervisningsminisateriet torsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Beslutningen får som konsekvens, at det midlertidige styre fortsætter en periode og iværksætter en økonomisk genopretningsplan, der skal bringe VUC Syd ud af den meget vanskelige økonomiske situation, som institutionen står i. Det har undervisningsministeren oplyst Folketingets undervisningsudvalget om på et møde i dag.

Ministeren har ud fra en samlet vurdering af VUC Syds situation truffet beslutning om, at institutionen ikke skal nedlægges.

- Der har ikke været nogen lette løsninger i sagen, og i de kommende år skal der gennemføres en særdeles vanskellig genopretning af VUC Syd, hvor alle gode kræfter må give deres bidrag til at hjælpe, så VUC Syd kan fortsætte som selvstændig og økonomisk bæredygtigt institution. At det overhovedet er muligt at tale om genopretning, skyldes ikke mindst, at institutionens kreditorer har medvirket til at finde en løsning, siger undervisningsminister Merete Riisager, (LA).