Undgå brand: Her er de gode råd

Maj 2018 får titlen som den tørreste maj i 59 år. Her er fire gode råd til, hvad man skal gøre, når naturen viser sig fra sin tørreste side.

I hele Syd- og Sønderjylland har maj været med sol, skyfrie dage og meget lidt regn. Det gør maj 2018 til den tørreste maj i 59 år.

For mange er det gode vejr bare skønt. Men den lille mængde regn og de mange solskinstimer kan altså også skabe nogle farlige situationer, som man for eksempel har set fredag ved Randbøl Hede. Her har en voldsom naturbrand bredt sig over otte kvadratkilometer.

Brand og Redning Sønderjylland kommer her med fire gode råd, så man for eksempel kan undgå brand.

Råd til det tørre vejr - Drop ukrudtsbrænderen

- Smid ikke cigaretskodder fra dig i naturen

- Pas på med grillen

- Parkér ikke bilen i tør vegetation

Pas godt på i den tørre natur og følg de gode råd:

- Drop ukrudtsbrænderen

- Smid ikke cigaretskodder fra dig i naturen

- Pas på med grillen

- Parkér ikke bilen i tør vegetation (udstødningsrør... https://t.co/howSNwSJZ8 — BRSJ (@brsjdk) May 25, 2018

Læs også Politi evakuerer naboer til hedebrand