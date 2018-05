Undgå køerne: Her skal du køre i Kristi Himmelfartsferien

Forårets næste helligdag er lige om hjørnet. Traditionen tro betyder det køer og forlænget rejsetid - særligt på motorvejene.

Hvis du regner med at nyde solen et andet sted end hjemme i haven i Kristi Himmelfartsferien, kan det godt betale sig at planlægge din køretur først. Vejdirektoratet varsler om forlænget rejsetid på motorvejene på ud- og hjemrejsedagene. Trafikken bliver værst fra Sjælland mod Jylland onsdag og torsdag, mens den ikke overraskende går den anden vej søndag. Derudover vil der også være risiko for kødannelse omkring den dansk-tyske grænse ved Padborg.

Vejdirektoratet advarer om forlænget rejsetid på både Østjyske og Sønderjyske Motorvej. Hvis du vil undgå de værste køer, skal du køre uden for de mest trafikerede tidsum. Det er onsdag klokken 15-19 og torsdag klokken 11-13. Vejnettet bliver særligt presset onsdag eftermiddag, da ferietrafikken falder sammen med den almindelige eftermiddagsmyldretrafik.

Flere vælger at nyde miniferien i sommerhuset, så derfor bliver også de store sommerhusområder påvirket af trafik. Her varsler Vejdirektoratet særligt om problemer langs vestkysten. Her forventes tung trafik på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing.

Foto: Vejdirektoratet