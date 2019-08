Undgå morgenkaos foran skolen ved at følge politiets råd

Skolebænken er begyndt at kalde, og på skolevejene holder politiet øje med hastighed, parkering og Snapchat.

Sommerferien er ved at ebbe ud, og det betyder, at der er nye trafikanter på vejene.

For at undgå det værste morgenkaos er der ved adskillige skoler sat skilte op, der opfordrer bilister og andre trafikanter til at vise hensyn, og på nogle skoleveje er politiet også til stede med kontrol.

Det var tilfældet torsdag morgen i Aabenraa, hvor Syd- og Sønderjyllands Politis automatiske trafikkontrol var sat op ved skolerne i Varnæs, Felsted og Stubbæk.

Hvis ikke man lægger mobilen væk, risikerer man at blive offer for en trafikulykke. Christian Østergård, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Rollemodeller

Christian Østergård, der er vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, forklarer, at de på skolevejene holder øje med bilernes hastighed, om børnene er rigtigt spændt fast, og om forældrene overholder de gældende regler for parkering.

- Det kan skabe et sandt virvar, når der skal sættes af og kysses farvel, og derfor opfordrer vi forældrene til at orientere sig om skolernes trafikpolitik, siger Christian Østergård.

Vicepolitiinspektøren slår også et slag for den kære cykelhjelm, og han håber, at forældrene vil gå forrest ved at tage cyklen i stedet for bilen, huske hjelmen og lade mobilen blive i lommen.

- Vi lærer ikke vores børn at begå sig sikkert i trafikken, hvis de sidder på bagsædet af en bil. Mange forældre kører deres børn i den bedste mening, men hvis vi virkelig vil hjælpe børnene, så skal de ud at gå eller cykle i trafikken, siger vicepolitiinspektøren.

Hjælp børnene på vej Træn skolevejen til fods • Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik. • Gå ruten mange gange sammen og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder. • Gentag reglerne, I har øvet før: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider, tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt. • Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken. Og vær selv et godt eksempel. Træn skolevejen på cykel • Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange og hvor der er cykelsti. • Lad dit barn køre inderst eller forrest - så kan du holde øje med det. • Sig til i god tid, før I skal dreje. • Lær dit barn at give tegn, når I skal dreje eller stoppe. • Stop og se jer godt for, før I krydser en vej. Husk, dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Nogle steder skal I måske trække over. • Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm er, hvis du selv gør det. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Se mere

En påmindelse til teenagerne

Det er ikke kun de yngste, der har brug for forældrenes opmærksomhed, når de skal lære at færdes i trafikken. Også de ældre børn har brug for en påmindelse om, at når de cykler i trafikken, skal de droppe mobilen.

Snapchat og andre sociale medier kan vente, siger Christian Østergård, og han påpeger, at uanset hvor gamle børnene er, så spiller forældrene en kæmpe rolle i forhold til at gøre børnene til sikre trafikanter.

- Hvis ikke man lægger mobilen væk, risikerer man at blive offer for en trafikulykke, siger Christian Østergård.