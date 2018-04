Undskyldning hjalp ikke: Ingen kære mor hos politiet

En bilist i Løgumkloster blev i dag stoppet af politiet, da han kørte alt for hurtigt. Men han havde en forklaring.

En bilist i Løgumkloster trykkede i dag meget hårdt på speederen.

Han kørte 153 kilometer i timen på en vej, hvor det er tilladt at køre 80 kilometer i timen.

Da politiet stoppede ham, havde han en forklaring på hvorfor. Han skulle nemlig skynde sig at bruge resterende diesel i tanken for at få plads til at fylde nyt på, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Den høje fart koster bilisten en bøde, en betinget frakendelse af kørekortet og kan nu se frem til en ny køreprøve.

