Han blev til det barnebarn tvangssteriliseret kvinde blev frarøvet på Sprogø

I stedet valgte Caus Lind Hansens bedsteforældre at tage Nita ind og gøre hende en del af deres familie. De arbejdede begge i forsorgen og tilbød hende at være med til at passe deres børn og efterfølgende børnebørn og oldebørn.

Han kender ikke baggrunden for deres beslutning, men han er glad for, at hun blev en del af familien.

- At min mormor og morfar tog den beslutning var jo kæmpestort for hende, og det er jo det positive i hendes historie, at selvom det ikke er hendes egen familie, så har hun haft nogle mennesker at holde af, fortæller Claus Lind Hansen.

Godt med en undskyldning

Sammen med sine søskende er Claus Lind Hansen ved at undersøge omstændighederne om Juanita Evelyn Bays tid i forsorgen nærmere.

Det er først efter, at han har hørt podcast og set film om, hvad der er foregået, at han for alvor har interesseret sig for begivenhederne dengang.