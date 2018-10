Ung bilist kører ind i træ i Sønderjylland og dør på stedet

En 18-årig bilist omkom i aftes i en trafikulykke ved Bylderup Bov. En 15-årig passager slap uden skader.

En 18-årig mand er sent lørdag aften omkommet i en trafikulykke på Nystedvej ved Bylderup Bov i Sønderjylland.

En 15-årig passager i bilen er sluppet fra ulykken uden alvorlige skader.

Det oplyser vagtchef ved Sydjyllands Politi Mads Leervad Dammark natten til søndag.

- Der er tale om to knægte, som er ude at prøvekøre en bil. Under kørslen skrider bilen ud og rammer et vejtræ, siger han.

Den 18-årige mand bliver erklæret død på stedet, mens den 15-årige dreng er kørt til tjek på hospitalet.

- Umiddelbart ser det ud til, at den 15-årige passager er sluppet uden skader, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 22.36.

Den 15-årige er fra lokalområdet, mens den 18-årige er fra Vejen.

De pårørende er underrettet.