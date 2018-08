Ung esbjergenser vinder pris i The Tall Ships Races

Selvom han var en af de yngste trainees, vandt Mikkel Overbeck fra Esbjerg i år Torbay Cup-prisen under The Tall Ships Races 2018.

I lørdags kunne Mikkel Overbeck klappe sig selv på skulderen efter årets The Tall Ships Races. På scenen i Harlingen i Holland fik den unge esbjergenser nemlig overrakt Torbay Cup-prisen, der gives til en trainee under 26 år, som har ydet en særlig indsats som besætningsmedlem under sejladsen.

- Jeg kunne ikke helt forstå det, og jeg tror stadig, at jeg har lidt svært ved at forstå det. Det er jo en stor pris og en kæmpe pokal, jeg har fået, fortæller Mikkel til TV SYD efter sin hjemkomst til Danmark.

The Tall Ships Races begyndte i år den 11. juli i Sunderland i England, hvor skibene derefter fortsatte til Esbjerg i Danmark, Stavanger i Norge og afsluttede i Harlingen i Holland den 6. august. Mikkel var med hele vejen.

Den første uge fra Sunderland til Esbjerg var sponsoreret af Mikkels egen skole Esbjerg International School, men kaptajnen tilbød ham at sejle med til afslutningen i Harlingen, og det gav Mikkels far med et nyt sponsorat, sønnen mulighed for.

- Turen var helt fantastisk, fordi du er midt ude på Nordsøen, og det er egentlig bare dig og de mennesker, der er omkring dig, fortæller Mikkel.

Som trainee har Mikkel under sine vagter på skibet blandt andet været med til at navigere og styre skibet, ordne sejl, gøre rent og lave mad.

The Tall Ships Races, der organiseres af Sail Training International, startede i 1956 og finder hvert år sted mellem forskellige havne i verden. I år deltog 56 skibe fra 17 lande, og på skibene er et stort antal trainees, der under sejladsen bliver en del af besætningen og skal lære om livet på havet.

Kaptajnen fra hvert skib indstiller en trainee til Torbay Cup-prisen, og på Santa Maria Manuela var det Mikkel, der blev indstillet – og sidenhen vandt.

Mikkel er ikke i tvivl om, hvad den helt store oplevelse under turen var:

- Helt klart alle de fantastiske mennesker, man møder. For selvom du ikke er på samme skib, og kun kender dem de dage, du er i havnen, så kommer du alligevel så tæt på dem, og det føles næsten som om, at du har kendt dem i mange, mange år. Specielt dem på skibet.

Mikkel vandt udover prisen 500 euro og regner med at bruge dem på endnu en tur til havs.