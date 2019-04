Ung hitmager er hovednavn på festival

George Ezra, der er et af Englands helt store nye navne, gæster Jelling Musikfestival som eneste danske stop på sin europaturné.

Den engelsk popstjerne - 26-årige George Ezra - kommer til Jelling Musikfestival. Det bliver hans eneste stop i Danmark på en kommende europaturné.

Vi er utroligt glade for at kunne præsentere et så højaktuelt navn som George Ezra. Han er virkelig et scoop for os. Lars 'Charlie' Mortensen, leder, Jelling Festival

- Vi er utroligt glade for at kunne præsentere et så højaktuelt navn som George Ezra. Han er virkelig et scoop for os, siger festivalleder Lars 'Charlie' Mortensen til TV SYD.

George Ezra har - trods sin unge alder - en stor karriere og har de seneste år levet en række mega hits som ’Budapest’, ’Paradise’ og ’Shotgun’.

Læs også Kom med 29 år tilbage i tiden til Jelling Musikfestivals fødsel

Festivalleder Lars 'Charlie' Mortensen er ikke i tvivl om, at der venter en kæmpe karriere for den unge sanger, som stilmæssig lyder som en blanding af Ed Sheeran og Bob Dylan.

- Desuden vandt George Ezra i februar i år prisen som bedste mandlige solist ved det prestigefyldte Brit Awards, så vi forventer virkelig en George Ezra i topform, siger Lars 'Charlie' Mortensen.

Jelling Festival forventer op mod 38.000 festivalgæster i år - altså meget tæt på udsolgt.

Læs også Galleri: Det ser godt ud for Jelling Festival