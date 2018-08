Ung hjerneflugt fra Sydslesvig

Unge gymnasieelever vælger sønderjyske gymnasier frem for deres eget i Flensborg

Lige nu går 140 unge fra det danske mindretal syd for grænsen i gymnasier nord for grænsen. 50 unge sydslesvigere er netop begyndt i 1. g. i gymnasierne i Tønder og Aabenraa, skriver Flensborg Avis.

De unge vælger de danske gymnasier til og deres eget, Duborg-Skolen i Flensborg, fra, fordi danske gymnasier befinder sig i den digitale nutid, mens de tyske overvejende hænger fast i en analog fortid.

Den unge hjerneflugt over grænsen får et medlem af Duborg-Skolens samarbejdsråd, Jens-Søren Jess, til at kritisere skolens rektor, Ebbe Rasmussen, for at være passiv.

- Jeg fatter ikke, at Ebbe ikke er klog nok til at tage dette op, siger Jens-Søren Jess, der med sine egne ord kom helt op i det røde felt, da han modtog dagsordenen til næste møde i samarbejdsrådet på Duborg-Skolen uden at hjerneflugten var et punkt.

Enten læser han ikke Flensborg Avis, eller også har han låst sig inde på sit kontor. Jens-Søren Jess,medl.,Duborg-Skolens samarbejdsråd

- Nu har jeg bedt om at få det på til mødet den 28. august. Enten læser han (Ebbe Rasmussen, red.) ikke Flensborg Avis, eller også har han låst sig inde på sit kontor, siger Jens-Søren Jess til avisen.

- Hvis det er de stærkeste, der forlader Duborg, hvad betyder det så for læringsmiljøet, spørger chefredaktør Jørgen Møllekær i en leder i Flensborg Avis.

Rektor Ebbe Rasmussen er uforstående over for, at Jens-Søren Jess tager diskussionen op i offentligheden, men han mener godt, at man kan diskutere elever, der tager til Danmark for at gå på gymnasium.

- Det er ikke noget nyt, og det er heller ikke første gang, det bliver drøftet. Jeg har ikke noget problem med, at det bliver vendt, siger han til Flensborg Avis.

Duborg-Skolen i Flensborg er digitalt bagud de sønderjyske gymnasier. Det koster elever.