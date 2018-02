Ung kvinde efterlyst for røveri: Nu er hun anholdt

En 19-årig kvinde er tirsdag blevet anholdt og sigtet for røveri mod en Aldi mandag.

Politiet mener at have fanget den unge kvinde, der mandag blev efterlyst efter et røveri mod Aldi i Laurids Skaus Gade i Haderslev.

Kvinden, der er 19 år, er fra lokalområdet. Udover den 19-årige kvinde er også en 16-årig ung mand fra lokalområdet blevet anholdt. De er begge sigtet for røveriet mod Aldi i Haderslev.

Røveriet blev anmeldt mandag klokken 19.44. Røverne medbragte en kniv og slap væk med det, politiet kalder et mindre kontant beløb.

Politiet kom på sporet af den unge kvinde med hjælp fra et vidne. De to sigtede skal i grundlovsforhør onsdag ved retten i Sønderborg.