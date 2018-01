Ung mand død i trafikulykke

19-årig mand fra Varde omkom sidst på eftermiddagen i en alvorlig trafikulykke syd for Lyne. En 53-årig mand fortsat i kritisk tilstand.

Ulykken skete på Vardevej klokken 16.15 og trafikken var spærret i begge retninger i flere timer.

To biler kørte frontalt ind i hinanden og ifølge vidner kom de to biler fra hver sin retning. Den ene bil tog pludseligt et sving over i den anden kørebane. Ifølge politiets foreløbige oplysninger var det den 19-årige mand, der af uforklarlige årsager kom over i den forkerte kørebane. Begge biler blev alvorligt beskadiget. Det skriver TV MIDTVEST

En person omkommet

To personer sad fastklemte og føreren af den ene bil, en 19-årig mand, mistede livet, og føreren af den anden bil, en 53-årig mand fra Holstebro, blev fløjet med lægehelikopter til Skejby Sygehus. Klokken 21.00 tirsdag aften var han fortsat på operationsbordet og tilstanden var kritisk.

Familien til den unge mand er underrettet.

