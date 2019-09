Ung mand dømt for at dele sexvideoer af mindreårige

En ung mand blev torsdag dømt for at have delt sexvideoer af to 15-årige. Videoerne er en del af landsdækkende sag.

60 dages betinget fængsel med ét års prøvetid.

Det blev dommen i en sag, hvor en ung mand fra Kolding delte sexvideoer, som to 15-årig medvirkede i tilbage i 2015. Videoerne blev optaget af de to 15-årige. Det skriver JydskeVestkysten torsdag.

Manden var for retten første gang torsdag den 19. september, og dommen faldt altså så i dag.

- Han erkendte sig skyldig i stort set det hele, så det var bare et spørgsmål om, hvor længe han ville få, siger anklager Therese Brüner til JydskeVestkysten.

Videoerne er en del af den omfattende Umbrella-sag, hvor over 1000 personer er sigtede for at have delt videoer af mindreårige.

Delte ydmygende videoer flere gange

I den ene af sexvideoerne udsættes en 15-årig pige for ydmygende seksuelle handlinger. Netop denne video har den unge mand delt 69 gange.

I en anden video har den 15-årige pige samleje med en dreng, der også er 15 år gammel. Denne video har den dømte delt 40 gange.

Den unge mand delte videoerne fra december 2015, hvor videoerne blev optaget og ni måneder frem. Dengang gik manden på efterskole i Sønderjylland.

- Man gør mange dumme ting på efterskole. Det her var bare drengestreger, sagde han i retssalen i sidste uge, skriver JydskeVestkysten.

Tænkte ikke over, hvor gamle personerne på videoerne var

Den unge mand forklarede i retten, at han fandt videoerne i lukkede grupper på Facebook, og at han ikke tænkte over, at personerne var under 18 år.

- Jeg kunne ikke se, hvor gamle de var. Jeg kendte overhovedet ikke personerne, sagde han under retssagen. Det skriver JydskeVestkysten.

I januar 2018 meldte politiet ud, at de havde sigtet over 1000 personer for at være i besiddelse af Umbrella-videoerne, der har bredt sig som en steppebrand, siden de blev optaget i 2015. I forbindelse med Umbrella-Sagen blev yderligere 148 personer sigtet tilbage i marts.