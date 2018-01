Ung mand dømt for at true med kniv

Betinget fængsel og samfundstjeneste til 18-årig.

En 18-årig mand fra Vejle blev onsdag dømt ved retten i Kolding. I september truede han en 53-årig mand fra Børkop med en kniv. Det fik han i dag tyve dages betinget fængsel med 40 timers samfundstjeneste for.

Han blev også dømt for at have medbragt kniven på et offentligt sted.

Den 53-årige blev truet af den 18-årige, da han blandede sig i et overfaldsforsøg på en anden mand, som den 18-årige var i færd med sammen med to venner. Den 53-årige forsøgte at tilbageholde dem, indtil politiet ankom, og i den forbindelse truede den 18-årige med en kniv. Derefter stak han og vennerne af fra stedet i en bil, men den 53-årige fotograferede nummerpladen. På den baggrund lykkedes det politiet at finde frem til den 18-årige. Onsdag blev han dømt.