Ung mand tog fat i kørestrømsledning - fløjet direkte til Rigshospitalet

Søndag morgen faldt en 22-årig mand om på et tog. Det skete efter han havde rørt en kørestrømsledning på Kolding Banegård.

- Han blev reddet ned fra et tog der holdt stille på Kolding Banegård – og fløjet direkte til Rigshospitalet.

Sådan siger vagtchef Klaus Hansen fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD om hændelsen tidligt søndag morgen.

Vi kender ikke hans tilstand endnu, og jeg ved ikke hvor hurtigt følgevirkningerne sætter ind. Klaus Hansen, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Klokken 5.13 søndag morgen blev der ringet 112.

- Det var manden selv der ringede alarm. Da vores patrulje ankom to minutter efter var der ikke andre til stede på banegårdspladsen. Togtrafikken blev standset kortvarigt, så vi kunne få slukket for strømmen til kørestrømsledningen, forklarer vagtchefen.

Ifølge pressemedarbejder Søren-Peter Fiirgaard hos banedanmark er det sket på spor 4, der er et spor uden perron.

På banedanmarks hjemmeside oplyser selskabet, at der er 25.000 volt i kørestrømsledninger. Det er derfor livsfarligt at røre ved dem eller være i nærheden af dem, fordi de ikke er isolerede. På hjemmesiden skriver banedanmark:

Respektér afstanden til kørestrømsledninger Et tog skal bruge 25.000 volt for at køre. Toget kan få energien fra kørestrømsledninger. Ledningerne er livsfarlige at komme tæt på, fordi de ikke er isolerede.



Der er strøm på køreledningerne, selv om toget holder parkeret.

- Strømmen er så kraftig, at du ikke engang behøver røre ledningen for at få stød, du kan dø af. De er livsfarlige op til 1,5 meter væk – og selv på den afstand, kan du blive dræbt.

Selvom den 22-årige mand selv ringede alarm, så ved politiet ikke så meget om sagen endnu. Heller ikke om der har været alkohol eller stoffer indblandet.

- Vi kender ikke hans tilstand endnu, og jeg ved ikke hvor hurtigt følgevirkningerne sætter ind, slutter vagtchef Klaus Hansen.

Banedanmark oplyser, at 25.000 volt svarer til 108 gange mere end spændingen i en almindelig stikkontakt – og 500 gange mere end et menneske kan tåle.

