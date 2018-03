Ung sønderjyde skal i fængsel for hashsalg

23-årig mand blev anholdt med 40 kilo hash. Politiet efterforskede sagen i lang tid.

En 23-årig mand fra Padborg skal 15 måneder i fængsel for at deltage i hashsalg. Retten i Aarhus idømte ham ubetinget fængsel, fordi han i december transporterede en stor mængde hash fra Horsens til Sønderborg.

Politiet var på sporet af manden i længere tid, inden han blev anholdt den 5. december. Særlig Efterforskning Vest, som hører under Østjyllands Politi, stødte på hans navn under optrevlingen af andre sager.

Det førte til, at han blev anholdt i Kruså, hvor han havde 40 kilo hash i sin bil. Bagefter fandt politiet yderligere 10 kilo hash i mandens hjem.

Politiet er tilfreds

Retten ser med stor alvor på medvirken til narkosalg, også selv om man blot er kurér. Lars Petersen, specialanklager

Hos politiet er der stor tilfredshed med dommen.

- Den viser, at retten ser med stor alvor på medvirken til narkosalg, også selv om man blot fungerer som kurér. Retten fulgte min påstand om en ubetinget fængselsstraf, så jeg er tilfreds med resultatet. Og så er jeg selvfølgelig tilfreds med, at vi er lykkedes med at holde 40 kilo hash fra gaden, siger Lars Petersen, som er specialanklager fra Særlig Efterforskning Vest.

Sagen har kørt som en ren tilståelsessag, og den 23-årige sønderjyde modtog sin dom.