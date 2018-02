Politiet efterlyser også en fedladen mand i sagen.

Onsdag varetægtsfængslede retten i Esbjerg en formodet tricktyv. Det skete ved et lukket grundlovsforhør.

Det drejer sig om en 21-årig kvinde fra Rumænien. Hun sigtes for at have været med til at narre pungen fra en ældre dame i Esbjerg.

Samtidigt efterlyser politiet en anden tricktyv. Han beskrives sådan her: Fedladen mand, 25 – 30 år, mørk i huden, formentlig østeuropæisk af oprindelse, sort hår og 165 – 170 centimeter høj.