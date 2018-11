Kommune går til kamp: Ungdomshus skal få unge til at blive

Kommunerne gør rigtig meget for at holde på de unge og få dem til at vende tilbage til hjemegnen på sigt.

Hvis de unge rejser fra hjemkommunen, skal det helst være med så positive minder, at de kan finde på at vende tilbage. Det er en af grundene til, at Aabenraa Kommune tirsdag åbnede et nyt ungdomshus.

Huset bliver mere end blot skole. Det bliver også et sted for ungdomsskolen og de unge der har brug for ekstra hjælp. Samtidig ligger det tæt på byens andre ungdomsuddannelser.

Det er et hus, der summer af liv fra morgen til aften. De unge skal føle, at vi er kommet tættere på og kan hjælpe dem godt på vej. Stig Munk-Hansen, leder, Ung Aabenraa

- Det er meget smart med alle de ting, som er samlet her i Ung Aabenraa. Det giver et større fællesskab – og streetworkerne er meget tættere på eleverne, siger Emil Christensen, der er elev i 10. klasse.

Han er en af de mange brugere af det nye ungdomshus i Aabenraa. Lokalerne har tidligere huset pædagoguddannelsen, men nu er det de lidt yngre der skal går her – og snart rykker kommunens sagsbehandlere og vejledere ud af rådhuset og ind hos Ung Aabenraa.

Det summer af liv

- Det er et hus der summer af liv fra morgen til aften. Det giver en tættere relation med de professionelle – så de unge føler, at vi er kommet tættere på og kan hjælpe dem godt på vej, forklarer lederen af Ung Aabenraa, Stig Munk-Hansen.

De unge synes godt om idéen og det nye initiativ.

Emil Christensen, 10. klasse, Tinglev

- Det er rigtig godt. For så kan de måske få lidt bedre sammenhold med eleverne. For det kan godt være lidt svært, hvis det er en voksen, man ikke kender. Hvis det er én, man har mødt før, og som går tæt på én, så skaber det bedre fællesskab mellem den unge og rådgiveren, slutter Emil Christensen.

