Ungdomsskole sender pædagoger ud i natten: - Angreb kommer som lyn fra en klar himmel

Aabenraa Ungdomsskole sender prompte pædagoger ud i den tidligere ghetto Høje Kolstrup, hvor der var ballade natten til mandag.

Det kommer bag på de opsøgende pædagoger i Aabenraa Ungdomskole, at en gruppe unge tidligt mandag morgen søgte konfrontation med en vægter og angreb hans bil med fyrværkeri og kasteskyts i boligområdet Høje Kolstrup i Aabenraa.

Et område, hvor der længe har været fred og ro.

- Det kommer som lyn fra en klar himmel, at en gruppe unge netop nu er gået aldeles over stregen, siger Uffe Leisner, der er koordinator for det opsøgende arbejde i Aabenraa Ungdomsskole.

- Derfor sender vi straks vores to opsøgende pædagoger - også kaldet streetworkere - ud i området, så vi kan komme i dialog og forhindre gentagelser.

Seks år uden ghettostempel

Frem til 2013 var Høje Kolstrup på den officielle ghettoliste, og i 2018 slap kvarteret også af med prædikatet som et udsat boligområde.

Det skete efter en omfattende indsats med renovering af boliger og en aktiv pædagogisk indsats rettet mod områdets børn og unge.

- Selve angrebet på vagtbilen er det politiets opgave at opklare, men vi vil straks forsøge at få et overblik over, hvorvidt det er et udtryk for, at børn og unge generelt hænger ud om natten i Høje Kolstrup her i ferietiden.

- Hvis det er tilfældet, så tager vi en snak med dem og får dem sendt hjem i seng, siger Uffe Leisner.

Politiet efterlyser vidner

En vægter fra det private vagtselskab Kleys Vagttjeneste i Sommersted blev ved 03.30-tiden natten til mandag angrebet med fyrværkeri. En gruppe unge mennesker affyrede bomberør og ramte hans bil flere gange.

Da han senere passerede en bro over Camma Larsen Ledets Vej nær Høje Kolstrup Skole, blev hans bil ramt på forruden af en genstand, som blev kastet fra broen.

Læs også Unge angriber vagtbil med fyrværkeri og genstand kastet fra bro

Syd- og Sønderjyllands Politi har kun et sparsomt signalement af de seks unge mænd, der beskrives som 15 til 18 år gamle. De var iført mørke hættetrøjer, der dækkede deres ansigter.

En hvid bold og et bomberør er fundet ved broen og indgår i politiets efterforskning.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har set eller hørt noget i Høje Kolstrup i de tidlige morgentimer mandag. Politiet kan kontaktes på 114.