Unge bekæmper ensomhed ét måltid ad gangen

1. Se ensomheden i øjnene: Mange skammer sig over at være ensomme, men det bedste du kan gøre, er at se ensomheden direkte i øjnene uden at slå dig selv i hovedet med en masse negative tanker. Når du erkender dine følelser af ensomhed, så erkender du også, at du har behov for hjælp og forandringer i dit liv.

2. Bliv klogere på din ensomhed: Jo bedre man forstår et problem, jo lettere er det at løse det. Brug derfor tid på at finde ud af, hvorfor du føler dig ensom, og hvor længe det har stået på.

3. Opsøg ligesindede: Nogen gange kan man have oplevelsen af at stå meget alene i en situation eller med sine følelser, tanker, livsomstændigheder eller personlighed. Her kan det være hjælpsomt at opsøge nogen, som forstår, hvordan man har det, fordi de selv har oplevet eller prøvet noget lignende.

4. Find en fritidsinteresse, hvor du møder andre: Vejen til at falde i snak er kortere, når I er fælles om noget. Der er over 100.000 klubber og foreninger i Danmark, så mulighederne er mange. Måske kunne frivilligt arbejde være noget for dig?

5. Øv dig i at tage kontakt til andre: At tage kontakt til andre kan føles skræmmende, men jo mere du øver dig, jo lettere bliver det. Start bare med at sludre lidt med folk, som du møder i løbet af dagen.

6. Saml mod til at tage initiativet: Det kræver mod at række ud efter andre, at spørge om de vil med i biografen, på café eller hvad du har lyst til. Find modet frem, og stol på, at det kan lade sig gøre.

7. Opsøg råd og hjælp: Et vigtigt skridt på vejen til at få det bedre er at sætte ord på, hvordan du har det. Sig det lige ud af posen: “Jeg føler mig ensom”. Hvis det er alt for svært at handle på følelsen på egen hånd, kan du opsøge hjælp via internettet, telefonrådgivninger, hos egen læge eller eventuelt hos en psykolog.

