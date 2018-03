Unge blev slået og sparket foran værtshus i Kolding

To unge på 2o og 21 år er blevet varetægtsfængslet i 14 dage for grov vold foran et værtshus, hvor to andre unge natten til fredag blev slået, sparket og trampet på. En tredje mistænkt er fortsat på fri fod.

Opdatering: De to anholdte på 20 og 21 år er blevet varetægtsfængslet i 14 dage for grov vold. Politiet leder efter en tredje mistænkt i sagen. To unge mænd fra Kolding er blevet anholdt og sigtet for grov vold uden for et værtshus i Kolding natten til fredag. I et grundlovsforhør lørdag kræver anklagemyndigheden dem varetægtsfængslet, oplyser vagtchef Arno Rindahl Petersen, Sydøstjyllands Politi. Overfaldet skete foran et værtshus i Jernbanegade i Kolding fredag kort før klokken fire. Her blev to unge fra Odense og Aalborg slået, sparket og trampet på, mens de lå på fortovet. - Ifølge sigtelsen fik de adskillige knytnæveslag i ansigtet, og de blev sparket på kroppen og i hovedet, også efter at de var faldet om og lå på jorden, siger Arno Rindahl Petersen. De to mænd har ikke været i livsfare. Der er ikke oplysninger om, hvorvidt nogle af deres sår vil give dem varige mén. Det står heller ikke klart, hvad motivet til overfaldet var. - Der er tilsyneladende ikke tale om en dybereliggende konflikt, men sandsynligvis om et skænderi, der har udviklet sig i fuldskab, siger vagtchefen. Ved hjælp af videoovervågning på stedet har politiet fundet frem til to af i alt tre mistænkte gerningsmænd. De blev anholdt fredag morgen og stilles lørdag for en dommer med krav om varetægtsfængsling. Politiet ved, hvem der tredje mistænkte gerningsmand er. Vagtchefen venter, at det kun er et spørgsmål om tid, før også han bliver anholdt.