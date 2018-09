Unge fra Vojens havde sex - politiet undersøger deling af video

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker en sag, hvor der kan være delt børneporno.

Syd- og Sønderjyllands Politi har mistanke om, at tilskuere kan have filmet og delt optagelser med to unge under 18 år i intimt samvær.

Sagen skulle have udspillet sig for knap to uger siden - weekenden 25.-26. august - i Vojens-området og efterforskes nu.

Politiet kommer i sammenhæng med efterforskningen med en advarsel om deling af sådan materiale:

- Vi har desværre set eksempler på, at denne type fotos og videoklip kan blive spredt til rigtig mange mennesker, og at mange ikke er klar over, at det er ulovligt at dele optagelserne. Derfor går vi ud med dette budskab og understreger, at vi ser alvorligt på sagen, fremhæver fungerende vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat i en pressemeddelelse.

Politiet har nu henvendt sig til skoler i kommunen for at sprede budskabet.

De har dog ingen yderligere information om sagen på nuværende tidspunkt.