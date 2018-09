Unge gav ældre på plejehjem fest og forkælelse

De 77 beboere på Margrethegården i Ribe fik én på opleveren. Leveret af elever på teknisk skole – og et julebanko.

Den 83-årige Lilly Bjørnhøj Nygaard går med sin rollator på gangen, da hun møder sin nabo. Også med rollator.

- Nej, hvor ser du godt ud.

- Det gør du bestemt også.

De har begge lige været under behandling af en af de 18 frisørelever fra Rybners Tekniske skole i Esbjerg. Så nu sidder håret smukt, make-up’en er lagt og neglene farvede.

De får mig til at føle, at jeg ER noget. Lilly Nygaard, beboer på Margrethegården om frisøreleverne

Vi holder en fest

De er klar til fest. Gallafest.

- Man får den der gode fornemmelse af at gøre noget godt for de ældre, som har ventet på festen i rimelig lang tid, siger elev på Rybners Tekniske Skole, Melanie Slominski.

Det er Margrethegården, der har fået doneret nogle penge, og nu har ledelsen besluttet, at de skal bruges til at holde en fest. Med hjælp fra eleverne på teknisk skole.

Lilly Nygaard fotograferes lige inden gallafesten går i gang. Foto: Finn Grahndin

Mere selvværd

Ud over frisørelevernes puslen om de ældre kvindelige beboere….

- De får mig til at føle, at jeg ER noget, siger Lilly Nygaard.

…så har kokkeeleverne på samme skole sørget for en lækker tre-retters middag til de ældre. Og pårørende. Og frivillige. 120 kuverter.

Så er Viggo Eskildsen klar til gallafesten. Foto: Finn Grahndin

Også mange fra personalet havde taget festtøjet på. Her SOSU-hjælper Susanne Nielsen. Foto: Finn Grahndin

Evigt minde

Men allerede ved indgangen til Margrethegården bliver det understreget, at her skal der være fest: Dannebrogsflag og Den Røde Løber. Indenfor bliver de ældre mødt af blitzlys fra kameraer. To fotografer tager billeder af alle deltagere til evigt minde om en fest for livet.

Pengene stammer fra et julebanko sidste år på Stenbohus i Ribe. Arrangeret af tre unge kvinder, der egentlig bare syntes, at der skulle ske lidt i byen på det tidspunkt.

Vi troede nok mest, at der lige kunne blive til en kop kaffe til alle. Marie Paahus, en af de tre arrangører af byens julebanko

7.000 kr. - banko!

- Men det endte med, at folk sad på borde, gulve og på ølkasser. Så mange kom der, fortæller Emma Olesen.

Da de tre gjorde kassen op, var der 7.000 kr. De besluttede at spørge Margrethegården, om de ville modtage pengene. Svaret var "ja tak" og ”vi holder en fest for de ældre”.

Nok til kaffe?

De tre var mødt op til gallafesten og fik applaus for deres flotte indsats.

- Det er så fedt det her. Vi troede nok mest, at der lige kunne blive til en kop kaffe til alle. Og nu alt det her i samarbejde med Rybners Tekniske Skole, siger Marie Paahus.

- Nu arrangerer vi en julebanko igen og håber, at vi atter kan samle penge ind til en lille fest, siger Signe Thysen.

Emma Olesen, Marie Paahus og Signe Thysen sørgede for penge til festen. Foto: Finn Grahndin