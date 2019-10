Unge gik på uddannelsesjagt

Flere tusinde elever fra 8. og 9. klasserne i Hedensted og Horsens Kommuner har sammen med deres forældre lørdag været til uddannelsesmesse i Forum Horsens.

Uddannelsesmesse for de unge i 8. og 9. klasse i Forum Horsens. Foto: Lucas Mæng

På messen har de unge haft mulighed for at snakke med repræsentanter for ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og virksomheder.

Måske svært at blive psykolog

En af dem, som brugte dagen på at blive mere afklaret om det fremtidige studievalg, var Solin Sayed Mohammad fra 9. klasse på Egebjerg Skolen. Hun drømmer om at bliver psykolog.

- Det er fedt at tale med dem, der går på nogle af uddannelserne, og nu ved jeg, det måske bliver svært at læse psykologi, fordi snittet fra gymnasiet skal være så højt, og det ved jeg ikke, om jeg kan, fortæller hun.

Også for 15-årige Hassan Muhammad er dagen brugt til at blive mere afklaret om, hvilken retning han skal gå i.

- Det er godt at få et større overblik over, hvad jeg kan blive, når jeg er færdig med 9. klasse, fortæller han.

Han er dog stadig lidt i tvivl om, om valget falder på en STX- eller en HH-uddannelse efter folkeskolen.