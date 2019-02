Unge hashrygere risikerer depression

Samtidig med at det danske mindretalsparti SSW foreslår fri hash, så slår en ny omfattende undersøgelse fast, at unge hashrygere øger risikoen for depression med 37 procent.

Et større studie foretaget af Oxford Universitet og McGill Universitetet i Storbritanien afdækker risikoen for en depression senere i livet, når et ungt menneske tænder en joint med hash.

Studiet involverer flere end 23.000 personer og afslører altså en øget risiko på 37 procent for en depression senere i livet, hvis et ungt menneske ryger hash.

Unge, ufærdige hjerner

Hashrygende teenagere er særligt udsatte for depressioner senere i livet, fordi deres unge hjerner ikke er færdigudviklede.

- Det er en sårbar periode for hjernens udvikling. Så at udsætte unge teenagere for cannabis er ligesom at øge risikoen for depressioner, fortæller professor i psykiatri ved Oxford Universitet, Andrea Cipriani, ifølge den britiske avis The Telegraph.

Ifølge professoren er hash de seneste årtier blevet stærkere, og det er stoffet tetrahydrocannabinol, der fremkalder rusen, når man indtager hash. Stoffet binder sig til de dele af hjernen, som er vigtige for følelser, indlæring og rationel tankegang.

Forbud har effektiv virkning

Analysen viser også, at et forbud mod hash kan mindske andelen af unge mennesker, som i 20-30-årsalderen rammes af depression, med omkring syv procent.