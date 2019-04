Storkeunge hastet på skadestuen - og ni andre øjeblikke fra reden, vi aldrig glemmer

Mens vi venter på, at Tommy og Annika får unger i reden i Smedeager, har vi været et smut i arkivet og fundet 10 storkeøjeblikke, der står stærkt i erindringen.

1. Unge sluger gummiliste og bliver hastet på skadestuen

Dramatiske scener udspillede sig i storkereden, da den ene storkeunge i juli 2017 slugte et stykke gummiliste og endte på operationsbordet.

Gummilisten nåede til alt held ikke ned i tarmsystemet, så dyrlægen kunne lave et lille snit og fiske gummilisten ud igen. Ungen overlevede.

Se eller gense episoden her.

2. Storkeunger spiller døde

Den ene storkeunge vakte stor bekymring, da den valgte at spille død i flere timer tilbage i 2017.

Men lige som man troede det værste, rejste ungen sig op og hoppede rundt igen. Om ungen oprigtigt led, eller om den bare ville skabe lidt spænding, vides ikke.

Se eller gense episoden her.

3. Storkeunger spiller døde, når de ringmærkes

De tre storkeunger lå helt tæt sammen - uden at røre sig - da en lift fra Tinglev Brandvæsen i juli sidste år blev hejst op til reden.

De spillede døde. Det bedste forsvar mod fjenden. Men det var nu en fugleven, der var med i liften, nemlig Hans Skov fra Dansk Ornitologisk Forening, som skulle ringmærke dem.

Han er den eneste i landet, der har licens til at ringmærke storke.

Se eller gense episoden her.

4. Unge dør mellem hænderne på brandfolkene

En svag storkeunge fik sidste år brandfolk fra Tinglev Frivillige Brandvæsen i aktion i Smedager-reden.

Flere bekymrede seere havde ringet til foreningen storkene.dk, fordi det så ud, som om en unge sad fast i reden. Da brandfolkene kom til, viste det sig, at ungen ikke sad fast, men var så svag og fuld af betændelse, at den døde mellem hænderne på dem.

Se eller gense episoden her.

5. Tommy smider en unge ud af reden

Både i sommeren 2015 og 2016 smed Tommy unger og æg ud over redekanten.

Fødemangel eller sygdom hos ungerne er den sandsynlige årsag til, at storkeforældrene tager livet af deres unger, oplyser storkene.dk.

6. Første transmission fra storkereden

Se, hvordan det så ud, da TV SYD i 2014 sendte direkte fra storkereden i Smedager for første gang.

7. Fremmed stork forsøger at tvinge Tommy fra reden

Det er ikke ualmindeligt, at storke kæmper om redepladser. Heller ikke i Smedager.

For få dage siden forsøgte en fremmed stork at jage Tommy ud af reden, mens han lå og rugede på to æg.

Heldigvis er Tommy ikke sådan at slå ud. Han forsvarerede sig med næb og klør mod den fremmede stork, som ikke er ringmærket.

Se episoden her.

8. Tommy spiser sin unge for rullende kamera

I 2014 så vi for første gang for rullende kamera Tommy æde en unge.

Det var med stor sandsynlighed mangel på føde, der fik Tommy til det.

Se eller gense episoden her.

9. Smedager klar med luksusforhold til storkene

I en weekend i marts i år samledes 60 storkeentusiaster sig i Smedager for at indvie et helt nyt paddehul - pris 100.000 kroner - samt en ekstra rede til Annika og Tommys unger.

Både paddehullet og reden skulle meget gerne forbedre overlevelsesmulighederne for alle de kommende unger.

Se billeder fra indvielsen her.

10. Plejehjemsebeboere på Tåsinge samles om storke-tv

På en storskæm på Tåsinge Plejecenter er der storke. Hver dag. Og beboerne er så vilde med at følge med i storkelivet i Smedeager, at de nok skal gøre opmærksom på det, hvis fjernsynet bliver slukket.