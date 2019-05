Unge i kamp for miljøet: Køb lokalt

Kampagne for FN's 17 verdensmål turnerer rundt i Danmark for at skabe mere viden og interesse for dem. I Varde gør en gruppe unge kvinder noget ved det.

Nynne Kristoffersen, 18 år, bryder ud i grin. De to store tunge plastikposer fyldt med genbrugstøj er ikke sådan at styre og driller hende. Men både hun og poserne kommer da helskindet frem til teltet på Torvet i Varde. Herfra vil hun og veninderne Kristine Koch og Caroline Nellemann Mikkelsen sælge tøjet.

- Det er et megagodt koncept. Bare i forhold til miljøet med det her secondhand tøj. Man behøver jo ikke altid købe nyt. For jo mere nyt vi køber, desto mere bliver der produceret, siger Nynne Kristoffersen.

Dagens tema: Genbrug

De er en del af kampagnen “Danmark for målene” som vil udbrede kendskabet til FNs 17 verdensmål for en bedre verden. I dag er temaet "Genbrug og cirkulær økonomi".

- Vores event her passer enormt godt ind i temaet, siger Caroline Nellemann Mikkelsen, mens hun fordeler tøjet i forskellige bunker.

Bæredygtighed på turne

"Danmark for målene" turnerer rundt i 48 byer med seks arrangementer i hver by. Det giver i alt 288 arrangementer, som skal øge danskernes viden og forståelse af FN's 17 verdensmål. De sætter bæredygtighed på dagsordenen.

Henrik Rud, direktør i "Danmark for målene" er begejstret for de unge kvinders initiativ. Foto: Finn Grahndin

Verdensmålene skal sørge for, at vi behandler hinanden og ikke mindst vores jordklode ordentligt, så vi kan aflevere den med god samvittighed til de efterfølgende generationer. Mange virksomheder og private personer er i fuld gang med at indtænke verdensmålene.

Tag cyklen og støt to verdensmål

Alligevel er der kun 16% af danskerne, der kender til verdensmålene.

- Der er desværre et stykke vej endnu. Det er ellers ikke så svært. For eksempel: Hvis man gerne vil ned på Torvet og se arrangementet her, kan man tage sin cykel i stedet for at tage bilen. Så støtter man både Verdensmål nr. 3 - det er sundhed - og nr. 11 - det er by og infrastruktur. For cyklen er sund og CO2-neutral og behøver ikke en parkeringsplads inde i byen, siger direktør i "Danmark for målene", Henrik Rud.

Unge til unge: Køb lokalt

Gruppen af unge kalder sig Young Varde. De arbejder frivilligt under Varde Handelsforening og prøver at overbevise andre unge om, at de skal handle lokalt i de fysiske butikker i steder for at handle på for eksempel kinesiske hjemmesider.

- Hvis man køber noget på Nettet, skal det jo fragtes og det udleder en masse CO2 i forhold til, at man tager cyklen og kører ind til Varde og handler ind her, siger Nynne Kristoffersen.

Direktør: Helt i vores ånd

Henrik Rud, direktør i "Danmark for målene", siger om de unge kvinders initiativ:

- Fantastisk. Det er så meget i vores ånd. Det at tænke i at få andre unge til at handle lokalt og til at genbruge.... Altså når vi tænker på, hvor vanvittigt et spild, vi har af alt fra elektronik, hårde hvidevarer, tøj og så videre. Kan det genbruges, så vil det være rigtigt godt. De her unge er ildsjæle, og dem kan vi lide.

Fristende tøj

De har samlet tøj ind blandt andet fra veninder og klassekammerater på Varde Handelskole. Meget af tøjet er af rigtig god kvalitet. Faktisk er noget af tøjet så lækkert, at det er fristende for dem at sælge det til dem selv:

- Haha, ja der er noget af det, der er ret godt. Men det er jo bare godt, at vi får det og kan sælge det videre til nogen, der så kan få gavn af det, i stedet for at det bliver smidt ud, siger Caroline Nellemann Mikkelsen.

Danmark er langt fremme med genbrug i forhold til andre lande, men der er masser af plads til forbedringer. Foto: Finn Grahndin