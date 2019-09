Unge lærer om friske lunger gennem et sugerør

Eleverne på landets erhvervsskoler bliver klogere på lungesundhed, rygning og arbejdsmiljø gennem projektet, Friske Lunger i Arbejde. Fysiske øvelser får eleverne til at mærke deres egen lungefunktion.

Pust luft i en ballon med et sugerør.

Det var en af øvelserne, som Niki Nissen, der er elev på EUC Haderslev, skulle udføre, da projektet, Friske Lunger i Arbejde, i dag mandag besøgte erhvervsskolen.

Han synes, nogle af øvelserne gav ham kamp til stregen, når ind- og udåndingen var begrænset til et lille hul gennem et farverigt plastikrør.

- Det var meget hårdt at tonse rundt med et sugerør i munden. Man kunne virkelig mærke, at man var i gang, siger han.

Eleverne på EUC skulle lave fysiske øvelser, hvor de trak vejret gennem et sugerør og med klemme på næsen. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Vigtig viden påvirker ikke alle

Projektet, Friske Lunger i Arbejde, giver eleverne på landets erhvervsskoler et indblik i, hvordan rygning kan påvirke lungerne. Eleverne bliver også klogere på, hvilken betydning forskellige arbejdsmiljøer har på lungernes funktion.

Udviklingskonsulent hos Dansk Firmaidræt, Michael Filtenborg mener, at det er vigtigt, at de unge får indblik i rygning, og hvilke forskellige erhvervsjobs, der påvirker lungernes funktionsevne.

- De unge er i høj grad særligt udsatte, fordi de på arbejdet bliver udsat for potentielt støv og dampe, der kan påvirke deres lunger negativt, siger han og tilføjer, at der er en høj procentsats af de unge på erhvervsskoler, som ryger, og det også udsætter lungerne.

Niki Nissen er blandt rygerne på skolen, men dagens viden får ham ikke til at ændre sine rygevaner.

- Det her projekt er ikke noget, der påvirker mig til at stoppe med at ryge, men hvis jeg i stedet ser nogen i meget stor smerte, så kan det godt påvirke mig, siger han.

Mærk kroppen

Under projektets besøg lavede Niki Nissen og de andre elever på EUC forskellige fysiske øvelser, så de kunne mærke på deres egen krop, hvordan rygning kan have en virkning på lungernes funktion.

Øvelserne fik eleverne til at føle, hvor svært det kan være at trække vejret, når luft kommer ned i lungerne eller bliver pustet ud i minimale mængder.

Projektet er et samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen og Dansk Fimaidræt, som besøger 40 erhvervsskoler over hele landet.