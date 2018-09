Unge lytter, når Niels fortæller: Hans datter døde i trafikken

Unge mellem 15 og 24 år er alt for ofte involverede i trafikulykker. Det forsøger indsatsen Sikker Trafik LIVE at ændre – og det virker.

De unge elever på EUC Syd i Haderslev har sat sig til rette til formiddagens anderledes undervisning. Oppe ved tavlen står en far, der har sin datter i trafikken. Sammen med en underviser fra Sikker Trafik er han klar til at give dagens første lektion – om at færdes sikker i trafikken.

De unge tænker ikke, at der er nogle mennesker bag ved, som kommer til at have et totalt anderledes liv. Niels Andersen, ambassadør for Sikker Trafik

Niels Andersen er faren, der i 2008 måtte sige farvel til et af sine børn. Datteren var på vej til skole på cykel, da hun bliver påkørt af en hash-påvirket bilist. Nu er Niels Andersen en af de ambassadører, der fortæller sin historie. Sikker Trafik håber, det kan få de unge til at tænke sig ekstra om, når de færdes i trafikken.

For unge mellem 15 og 24 år er involveret i 21 procent af trafikulykkerne, og det forsøger Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden at ændre med tiltaget Sikker Trafik LIVE.

LIVE-møderne mellem de unge og pårørende til trafikdræbte har den ønskede effekt. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) står bag. At mødet virker undrer ikke Niels Andersen:

Unge i trafikulykker i Syd- og Sønderjylland På landsplan er antallet af 15-24-årige, der er blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade i trafikken, faldet med 56 procent mellem 2008 og 2017.



I Syd- og Sønderjylland blev 12 personer i aldersgruppen dræbt i trafikken, mens 88 kom alvorligt til skade. I 2017 var tallene faldet til henholdsvis 3 og 27 unge.

- Der står faktisk et menneske af kød og blod og fortæller om nogle ret drabelige ting, som de ikke tænker på i deres hverdag, fortæller han til TV SYD.

De unges færden i trafikken forbedres

Undersøgelsen viser, at unges viden om trafiksikkerhed bliver større, og de bruger den mere aktivt, når de færdes i trafikken. Under LIVE-besøgene holder en underviser fra Sikker Trafik et oplæg om konsekvenserne ved for høj fart, uopmærksomhed, manglende sikkerhedssele, samt alkohol- og stofpåvirkning. Herefter tager en pårørende over og fortæller, hvordan det påvirker en familie at miste et medlem.

- De fleste siger, ’jamen, bare det går udover mig selv, så er det ligemeget'. De tænker ikke, at der er nogle mennesker bag ved, som kommer til at have et totalt anderledes liv, efter sådan nogle ting sker, erfarer Niels Andersen.

Cirka 50.000 elever deltager hvert år i et LIVE-besøg. Besøgene tilbydes gratis til 8-10. klasse, gymnasier samt erhvervs- og produktionsskoler. De kan bookes her.