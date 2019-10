Et røveri i Byparken i Esbjerg gør nu, at politiet efterlyser to unge mænd.

Klokken 14.30 onsdag truede to unge mænd en mand i Byparken i Esbjerg. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. De unge mænd truede manden med en kniv, hvorefter de fik hans kontanter, sygesikringskort samt hævekort. Gerningsmændene beskrives som cirka 16 år gamle og almindelig af bygning. De var begge iført lange mørke jakker uden hætte. De to gerningsmænd forsvandt herefter mod Stormgade. Har man oplysninger til sagen, kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4. Vi er færdige i Byparken. Mand forklarede, at 2 unge mænd (begge 16 år, alm af bygning, hvid hud, lang mørk jakke uden hætte) kl. ca. 1430 med kniv truede ham til at udlevere kontanter, sygesikringskort og hævekort. Gerningsmændene forsvandt herefter mod Stormgade. #politidk https://t.co/Y4spbYNNgz — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 2, 2019