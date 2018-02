Unge mødes til en dag om demokrati

Danske skoleelever ligger langt nede på en international liste over elevers engagement i demokrati og medindflydelse.

- Jeg vil gerne have indflydelse og være elevernes stemme overfor de voksne.

Det er i al sin korthed Sofia Liv juhler Tylaks begrundelse for, at hun er formand for elevrådet på sin folkeskole, Kollund Skole.

Jeg vil gerne have indflydelse og være elevernes stemme overfor de voksne. Sofia Liv juhler Tylak, formand, elevrådet, Kollund Skole.

Onsdag var hun med på den største fælles elevrådsdag om demokrati i klassen nogensinde i Aabenraa Kommune. 196 elevrådsmedlemmer fra skoler over hele kommunen var samlet til en dag om indflydelse og demokrati. De brugte blandt andet dagen på at formulere holdbare veje til at forstærke fællesskabet og demokratiet i klasseværelset.

Danske børn og unge ender på en 21. plads i en international undersøgelse af, hvor meget de forskellige landes børn og unge engagerer sig i demokratiet. Vi ligger dårligere end lande som Bulgarien og Rusland.

Hør Sofia Liv juhler Tylak fortælle i klippet øverst i artiklen.

Sofia Liv juhler Tylak er med i elevrådet på Kollund Skole, fordi hun gerne vil have indflydelse. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD