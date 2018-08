Unge nørder igennem på science camp

I denne uge er unge fra hele landet samlet til summer science camp for at skabe fremtidens teknologi.

På Bråskovgård Efterskole bliver der i denne uge programmeret, bygget fjernstyrede robotter og studeret hvepse under laser-mikroskop, når der afholdes Summer Science Camp.

Campen er for alle nysgerrige unge mellem 13 og 18 år, som vil dykke ned i science, teknologi, biologi og natur.

- Jeg har lavet et spil, hvor man flyver i et rumskib og så kommer der rumvæsner, man skal skyde, siger Mikkel Erikstrup fra Vejen til TV SYD.

Det er syvende år, at rådgivningsvirksomheden Insero arrangere science camp i sommerferien. Målet er at få flere unge til at interessere sig for naturvidenskab.

- Vi vil gerne samle unge, der har den her interesse for science, natur og teknologi. Her kan de unge gå i dybden med deres egne interesse. Vi kan se, at der er flere unge, der søger naturvidenskabelige uddannelser, siger konsulent Sine Bjerre Martinussen til TV SYD.

Campen slutter på torsdag.