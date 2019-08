Unge skal hjælpe med ny naturpolitik: -Vi er jo fremtiden

Borgere skal hjælpe med at udforme den nye naturpolitik i Billund Kommune. Elever fra Vorbasse Skole hjælper til med at undersøge biodiversiteten og lære om natur- og plantelivet.

Billund er mere end legoklodser, vandland og lufthavn.

Kommunen byder også på natur og dyreliv – både heder, vandløb, søer og et rigt plante og dyreliv. Og nu vil kommunen have nedfældet en ny naturpolitik.

- Det er en god ide at have en politik, som man går efter. Det er en hjælp for politikerne, når de skal tage beslutninger, at de har de her politikker og har en fælles retning at gå imod, siger Karen-Louise Smidth, der er politisk konsulent i Billund Kommune.

Kommunen har bedt om hjælp fra borgere, som skal være med til at udforme den nye naturpolitik. Derfor har de blandt andet sendt 9. klasse fra Vorbasse skole ud til Ravnhøj Hede for at undersøge biodiversiteten.

Eleverne fra Vorbasse skulle lede efter dyr og planter i naturen. Foto: Ole Møller, TV SYD

Èn af dem, der render rundt med forstørrelsesglas og net, er Simone Schmidt.

- Vi skal ud og prøve og se, hvor mange dyr der egentlig er. Jeg tror ikke, at vi tænker så meget over, hvor vigtig biodiversitet egentlig er. Det er vigtigt, at vi beholder nogle arealer, hvor alle her arter kan overleve, siger hun.

Fokus på turisme og formidling

Det er meningen, at skoleeleverne skal komme input til de den kommende naturpolitik i Billund Kommune.

- Formålet er at få nogle input fra de unge mennesker og give dem en god oplevelse og opdage, at der findes mange dyr og plantearter lige der, hvor de bor, siger Karen-Louise Smidth.

Lige nu fokusererde på biodiversiteten, men Billund Kommune vil lave arrangementer med flere forskellige grupper af borgere fra kommunen i løbet af efteråret, hvor man vil få input til, hvordan naturen kan bruges i forhold turisme, sundhed og naturformidling.

Og at kommunen starter med at spørge de unge mennesker til råds, giver god mening for Simone Schmidt.

- Vi er jo fremtiden, så at vi har medbestemmelse er en meget fin ting, siger hun.

Biolog: - Jeg bliver helt rørt

Billund Kommune har allieret sig med biolog Morten D.D. Hansen, der blandt andet er kendt fra TV. Han skal være med til at motivere eleverne fra Vorbasse skole. Men det er faktisk ikke nødvendigt.

- De knokler røven ud af bukserne. De indtaster så mange observationer her på heden. Indtil videre har 280 observationer fordelt på 163 arter. De høvler det ind, siger en begejstret Morten D.D.

Det er en stor arbejdskraft, som render rundt ude på Ravnhøj Hede. Hvis kommunen en anden gang vil have kortlagt noget, så behøver de ikke ringe til en biolog, mener Morten D.D. Så kan de bare sende skoleelever.

En begejstret Morten D.D. tager imod elevernes observationer og roser eleverne for et fantastisk stykke arbejde. Foto: Ole Møller, TV SYD

For eleverne dokumenterer alt, hvad de ser. De tager billeder og har præcise koordinator på de dyre- og plantearter, de finder på heden. Og den slags kan imponere selv en garvet biolog.

- Jeg sidder faktisk og bliver en smule rørt. Det er helt genialt. Spørg de unge i stedet for de gråhårede. Det er dem, der har sult på livet, siger Morten D.D., der glæder sig over, at kommunen inddrager borgerne.

Og Simon Schmidt er også begejstret for den anderledes skoledag.

- Jeg synes, at det er sjovere end at sidde i et klasselokale. Det er federe at komme tættere naturen.

Forhåbentlig har det hårde arbejde lagt kimen til Billund Kommunes nye naturpolitik.