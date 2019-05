Unge syd- og sønderjyder savner politisk indflydelse

De unge i Syd- og Sønderjylland vil gerne have mere indflydelse på de landspolitiske beslutninger. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt unge fra Syd- og Sønderjylland.

Der er langt fra Tønder, Vejen og Horsens til Christiansborg. Meget langt, hvis du spørger de unge i Syd- og Sønderjylland.

Det viser en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som TV SYD har foretaget blandt 1000 unge fra Syd- og Sønderjylland.

I undersøgelsen svarer mere end hver anden af de adspurgte unge fra det syd- og sønderjyske, at de ikke oplever, at de har mulighed for at få indflydelse på de landspolitiske beslutninger, der bliver taget. Samtidig svarer to ud af tre respondenter, at de faktisk gerne vil have mere indflydelse.

Formindsk distancen

To af dem, der ikke føler, at de har nogen indflydelse på de lovforslag, der kører igennem Christiansborg, er 3.g’eleverne Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen fra Vejen Gymnasium.

- Det ultimative for mig, det ville være, hvis man kunne formindske den her distance, der er til politikerne i Danmark, lyder det fra Astrid Møhl.

Hun bliver suppleret af klassekammeraten Jeppe Hynkemejer Hansen:

- Altså jeg synes, det kunne være fedt, hvis man som borger kunne være mere med. Mere end man bare ind i mellem sætter et kryds og stemmer nogen ind. Det viser sig jo meget ofte, at politikerne ikke gør det, der bliver forventet af dem.

De to gymnasieelever fortæller blandt andet, at en mulighed kunne være, at der kom mere fokus på borgerforslagene i Danmark – eller at man lagde nogle lovforslag ud til folkeafstemning.

- Jeg kan godt lide idéen om, at man aktiverer borgerne mere, lyder det fra Jeppe Hynkemejer Hansen.

- Jeg ved, jeg er næsten enig med nogen fra alle partier på forskellige punkter. Det gør det kompliceret kun at vælge én. Så på den måde kan jeg faktisk se en stor fordel i flere folkeafstemninger. Så kan man bare stemme på de konkrete sager, lyder det fra Astrid Møhl.