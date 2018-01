Unge trodser aldersmærkning af computerspil

Mange af de mest populære spil har den højeste aldermærkning på 18 år. Alligevel bliver de spillet af børn, der er meget yngre.

Rundt omkring i børneværelserne bliver der spillet masser af computerspil, der indeholder voldelige scener. Derfor er der lavet en fælleseuropæisk aldersmærkning af spillene, der inddeler spillene i alderskategorier.

Men ordningen er kun vejledende. Derfor er der også rigtig mange helt unge, der spiller f.eks. Counter Strike eller GTA, selvom de har en aldersmærkning på 18 år.

Ifølge e-sport-konsulent Andreas "Jern" Thomsen fra GameStop i Vejle er det ikke usædvanligt, og han fortæller, at det er nemt at købe spillene uden at nogen tjekker alder.

- Man skal ikke give vigtige oplysninger, når man køber spillene på nettet. Derfor er det nemt at at sige ja til, at man er over en hvis alder for at købe spillet, siger Andreas "Jern" Thomsen, til TV SYD.

Hos GameStop i Vejle har de valgt, at de ikke sælger spil, der er aldersmærket med f.eks. 18 år til helt unge. Men der er ikke nogen lovgivning på området. Aldersmærkningen er kun vejledende.

Andreas "Jern" Thomsen mener dog, at de fleste unge er gode til at skelne mellem computerspil og realisme, fordi de er vant til dem.

- Mit råd er, at de voksne skal tale med teenagerne om spillene. Se deres reaktioner på det dem, så du kan se, om de rent faktisk er modne nok til at spille spillet, siger Andreas "Jern" Thomsen, til TV SYD.

