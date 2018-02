Ungeprojekt flytter ind på Tobakken

Torsdag d. 22.februar flytter ungeprojektet headspace ind på Spillestedet Tobakken i Esbjerg.

Headspace har siden 2014 rådgivet og støttet unge, der af forskellige årsager var kommet i vanskeligheder, med at komme videre i deres liv.

Det er tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der i 2009 grundlagde headspace. Headspace er landsdækkende og drives af 450 frivillige i 17 afdelinger, og der er et netværk af 20 virksomheder, der er villige til at give de unge en chance for at komme på ret køl. Også EfB er med til at støtte headspace sammen med en lang række lokale og landdækkende fonde.

Headspace har hjulpet 850 unge fra Esbjerg siden starten i 2014, og i morgen flytter de altså ind på Spillestedet Tobakken.

Det vil blive fejret i morgen kl. 14 - 16 med workshops og taler af borgmester Jesper Frost (V), Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og centerchef Søren Copsø.