Ungt par er nu dømt for to røverier i samme gade på en måned

Nu har retten afgjort den sidste del af straffesag mod et ungt par, der på kort tid begik to røverier i samme gade i Haderslev.

Mandag fik en 19-årig kvinde en behandlingsdom for to røverier begået på Laurids Skaus Gade i Haderslev i løbet af kun en måned i februar og marts. Tidligere er en 16-årig dreng også fundet skyldig og dømt for de to røverier.

Ifølge behandlingsdommen, der blev afsagt i Retten i Sønderborg på baggrund af en mentalundersøgelse af den 19-årige kvinde, skal hun nu under tilsyn af de sociale myndigheder og følge deres anvisninger om arbejde og bopæl.

Den 19-årige kvinde og den 16-årige dreng begik røverierne mod henholdsvis Aldi og Burger King, der ligger med 160 meters afstand i Laurids Skaus Gade i Haderslev.

Politiet kunne allerede efter det første røveri mod Aldi hurtigt spore sig ind på det unge par, da skarpe billeder fra Aldi-forretningens video-overvågning og oplysninger fra et vidne afslørede dem.

Opklaringen af det andet røveri mod Burger King på nr. 19 i Laurids Skaus Gade i Haderslev gik endnu hurtigere, da fremgangsmåden ved to røverier var stort set ens. I begge tilfælde ventede den 16-årige dreng udenfor udenfor, mens den maskerede 19-årige kvinde truede personalet med en kniv.

