Ungt par i knibe på romantisk strandtur på Rømø

Et ungt tysk par romantiske aftenkøretur på Sønderstrand på Rømø sluttede med en alvorlig forskrækkelse, da de i mørket kørte vild i Vadehavet.

Det unge par - en kvinde på 23 år og en mand på 25 år - slog lørdagf aften ved 23.30-tiden selv alarm via det tyske politi, da de - viste det sig - temmeligt langt ude fra strandkanten måtte opgive at selv at finde i land.

- Det var bælgravende mørkt og de kunne kun se et enkelt lys blinke langt væk. Det har nok været fyret på Sild. Vi bad dem om at blive ved bilen og fik sendt en Unimog fra Brand & Redning Sønderjyllands Rømø-station ud til dem. Først blev det unge par hentet i land og siden blev bilen bjærget, siger vagtchef Erik Lindholdt, søndag morgen til TV SYD.

Tidevandet ville først nå sit højste niveau ved 03-tiden, hvorfor der var tid nok til at få hentet både det unge par og deres bil ind på mere fast grund uden risiko, så de slap med en alvorlig forskrækkelse over at være faret vild i Vadehavet