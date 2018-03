Ungt røver-par slog til igen - to røverier i samme gade på en måned

En kvinde på 19 år og en dreng på 16 år begik lørdag aften røveri mod Burger King i Haderslev, hvor kvinden truede sig til at få kassebeholdningen udleveret, mens den 16-årige ventede udenfor. Det er 2. gang på under en måned parret begår væbnet røveri - endda i samme gade.

Lørdag aften gik det ud over Burger King på Laurids Skaus Gade 36 i Haderslev, hvor en maskeret person ved 22-tiden truede sig til at få udleveret kassebeholdningen og tog flugten sammen med en person, der ventede udenfor. Ud fra vidners beskrivelse af de to røvere, fik politiet hurtigt en fornemmelse af, hvem røverne kunne være.

Mindre end tre kvarter efter røveriet, dukkede de to mistænkte op og blev anholdt med udbyttet fra røveriet mod Burger King på sig. Ole Aamann, vagtchef,Syd- og Sønderjyllands Politi

Har tilstået røveriet mod Burger King

- Derfor holdt vi en adresse i Haderslev under observation og mindre end tre kvarter efter røveriet, dukkede de to mistænkte op og blev anholdt med udbyttet fra røveriet mod Burger King på sig. De to anholdte er en kvinde på 19 år og en dreng på 16 år. De to har under afhøring tilstået, at de begik røveriet, oplyser vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi, søndag morgen til TV SYD.

Når politiet så hurtigt kunne spore sig ind på det unge par, så skyldes det, at de også stod bag et væbnet røveri mod en Aldi-butik, der ligger kun 160 meter væk fra Burger King på nr. 19 i Laurids Skaus Gade i Haderslev. Det røveri fandt sted for mindre end en måned siden om aftenen mandag den 12. februar.

Fremgangsmåden ved to røverier er stort set ens. Den 19-årige kvinde var på fri fod i mindre end et døgn efter røveriet mod Aldi, hvor også den 16-årige dreng ventede udenfor, mens den maskerede 19-årige kvinde truede personalet med en kniv.

Det unge par de stod også bag et væbnet røveri mod denne Aldi-butik, der ligger kun 160 meter væk fra Burger King på Laurids Skaus Gade i Haderslev. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Det var skarpe billeder fra Aldi-forretningens videoovervågning og oplysninger fra et vidne, der for en lille måneds tid siden var med til at lede politiet på sporet af de to unge, der begge er fra lokalområdet.

I et grundlovsforhør blev den 19-årige kvinde varetægtsfængslet i to uger, mens drengen blev løsladt.

Siden er den 19-årige også løsladt - og i aftes slog det unge røverpar så til igen.

- De to bliver begge fremstillet i grundlovsforhør søndag. To røverier på mindre end en måned er jo alvorlige forseelser, siger vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Grundlovsforhøret finder sted ved Retten i Sønderborg klokken 12.