Unik teenagedesign på auktion

Igennem 10 uger har elever fra tre 7. klasser i Horsens kreeret bæredygtige møbler, køretøj og lamper i et værksted på Learnmark. Det kulminerer med en auktion den 9. oktober.

- Her ser du ryglænet. Her skal du sidde, og her nedenunder – ja, der kan dine ben hvile sig, eller du kan fylde pladsen med snacks.

13-årige Mikkel Trier har øvet sig på salgstalen for sin og kammeratens loungesofa, og den får han snart brug for. Den 9. oktober skal han og de cirka 25 elever fra tre forskellige 7. klasser i Horsens sælge deres produkter på en auktion på Learnmark.

Men vi spoler lige tiden tilbage. Lige efter sommerferien blev de tre hold elever fra Dagnæs-, Højvangs-, og Bankagerskolen samlet i én klasse på cirka 25 elever på Learnmark i Horsens. Gennem ti uger – en dag om ugen – et par måneder frem og lidt til, står den på bæredygtigt design og iværksætteri.

Først skulle de få en ide til, hvad de gerne ville kreere. Så gik turen til genbrugspladsen, hvor de skulle finde brugte ting, der kunne få nyt liv og derefter skulle de starte processen med at bygge deres designs. Helt fra bunden.

For Nicoline Schaumann og veninderne har det været en proces, der har lært dem en hel del om elektricitet.

- Vi har valgt at lave lamper af gamle globusser og kasserede standerlamper. Vi skal selv sørge for, at der kommer lys i lampen, og det er vi faktisk i gang med nu. Vi får hjælp af en elektriker, men det er os selv, der i sidste ende skal lave det hele, fortæller Nicoline Schaumann, mens hun sidder i skrædderstilling på gulvet og forsøger at få ledninger og skruer til at gå op i en højere enhed.

Der er også tid til at bygge køretøjer - og afprøve dem. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Erhvervsskoler på charmeoffensiv

Mens teenagerne prøver sig selv af som iværksættere, så er der en del, der glæder sig over deres arbejdsiver. For målet med at lokke folkeskoleeleverne til at finde deres kreative side, handler om mere end blot en auktion om ti dage.

- Vi ved af erfaring, at der er rigtig mange af vores unge, der vælger gymnasiet efter folkeskolen, men vi vil gerne vise dem, at der også er andre muligheder i form af erhvervsskolerne. Lige nu opdager de, at erhvervsskolerne er mere end bare at stå og hamre med en hammer. Der er også mulighed for så meget andet, siger Peter Holmgreen, Afdelingsleder på Højvangskolen.

Projektet er delvist finansieret med midler fra Region Midt, Erhvervsstyrelsen og Den Europæiske Socialfond og er givet som et forsøg på at finde opskriften på, hvordan man får flere unge til at vælge erhvervsskolerne som uddannelsesvej.

Kunne ikke lokke folk med

Mikkel Trier er godt nok kun 13 år, men han har alligevel formået at bygge den loungesofa, som han og kammeraten netop nu sidder i.

De er ret spændte på auktionen om lidt, men inden de når så langt, skal de lige have syet en pude til sofaen, og så skal der også laves reklame for produktet.

- Det har været rigtigt sjovt at prøve. Jeg synes, vi har gjort det ret godt, Liam og jeg. Vi er jo kun to i vores gruppe. Vi kunne ikke rigtigt lokke de andre med på ideen. De syntes bare, det var en sofa, men vi mente godt, at den kunne noget, fortæller Mikkel Trier.

Om køberne er enige – det vil tiden vise om ganske kort tid:

- Jeg tror i hvert fald godt, vi kan få 50 kroner for den, lyder det beskedent fra teenageren.