Legesygt univers åbnede med bold-fabrik

Universe Science Park satser på virtual reality og ny attraktion. Samtidig får parken mange flere åbningsdage.

500 bolde blev skudt afsted på én gang, da Universe Science Park i Nordborg lørdag sparkede en ny sæson i gang. Oplevelsesparken har nu eksisteret i 14 år, og det var med den 500 kvadratmeter store ”Ball Factory” som den største nyhed.

”Ball Factory” er en maskine med sensorer, der blandt andet kan sortere boldene efter farver. Her kan børn og voksne skyde, løfte og dreje boldene op i en skål, hvorfra de triller ned gennem rørene.

Udruger kyllinger

Frem til den april er der også udrugning af kyllinger i Ball Factory, der er én af mange aktiviteter, der introducerer gæsterne til naturvidenskaben.

- Vi vil give gæsterne fascinerende legeoplevelser i et miljø, som stimulerer nysgerrigheden i en tidlig alder, forklarer Torben Kylling Petersen, som er parkens administrerende direktør.

Flere åbningsdage

Sønderjylland skal være et endnu mere attraktivt turistmål – også uden for sommerferien Torben Kylling Petersen, administrerende direktør i Universe Science Park.

I år udvider parken med 33 flere åbningsdage.

- Vi skal alle forsøge at udvikle Sønderjylland til et endnu mere attraktivt turistmål – også uden for sommerferien, siger Torben Kylling Petersen.

Mere virtual reality

Udover boldfabrikken får endnu flere gæster nu mulighed for at køre ræs mod hinanden i virtual reality. Fra den 1. maj kan man også "svæve" en tur i det, som ifølge parken er verdens første computer-simulerede paraglider.

Universe Science Park retter også blikket op mod rummet. Det sætter sig præg på aktiviteterne i parken, der er skabt af Danfoss-familien og oprindelig hed Danfoss Universe.